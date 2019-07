Swedbank leidis töötlevas tööstuses soliidse kasvu

Swedbanki nägemuses on positiivne ka see, et tootmismahu kasv on töötlevas tööstuses olnud laiapõhjaline. Viie kuu kokkuvõttes oli töötleva tööstuse tootmismaht eelmise aasta tasemest suurem kahel kolmandikul tööstusharudest. Kõige rohkem on kasvanud arvutite, transpordivahendite ja kütteõlide valmistamine.

Samas aga sedastas pank nõudluse varasemast aeglasemat kasvu.

Ligi 70% töötleva tööstuse käibest tuleb välisturgudelt. Seetõttu on see majandusharu tugevas sõltuvuses Eesti kaubanduspartnerite turgudel toimuvast. Tööstusettevõtete käibe kasv sellel aastal ilmselt aeglustub, kuna nõudlus välisturgudel kasvab varasemast aeglasemalt ja suurem konkurents survestab hindu. Töötleva tööstuse hinnaindeks oli esimese viie kuu jooksul eelmise aasta tasemest madalam.

Maailmamajandust piiravad kehv nõudlus, kaubanduspiirangud ja poliitiline ebakindlus, sh Brexit. Nädalavahetusel toimunud G20 tippkohtumise järel tundub, et täiendavaid kaubanduspiiranguid USA-Hiina suunal lähiajal ilmselt ei tule. Samas olemasolevad importtollid, mis katavad juba üle poole USA-Hiina-suunalisest kaubavahetusest, kehtivad edasi ja nende kiiret kaotamist silmapiiril ei paista.