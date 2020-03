Swedbank lihtsustab koroonaviiruse tõttu maksepuhkuse võtmist. Ka teistes pankades saab maksepuhkust

Laenupuhkust rakendatakse laenu põhiosa maksetele, intressimakseid tuleb endiselt tasuda. Edasilükatud põhiosa maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile. Kliendil on võimalik mistahes ajal (ka kokkulepitust varem) asuda laenumakseid uuesti tavapärase maksegraafiku järgi tasuma. Swedbank on otsustanud, et ei tee laenupuhkuse alustamisel ega lõpetamisel laenulepingute tingimustes muudatusi ega rakenda lisatasusid. Lisaks on seoses praeguse olukorraga kaupmeestel võimalik taotleda maksepuhkust makseterminalide üüri tasumisel.

Ka teistes pankades saab maksepuhkust

SEB on paljudel eraisikutest kodulaenu või väikelaenu võtnutel sõlmitud laenukaitse kindlustuse leping, mis võib aidata sissetuleku vähenemise korral ajutise töövõimetuse või töökaotuse puhul laenumakseid tasuda või väga tõsiste tervisekahjustuste korral osa või kogu laenu pangale tagasi maksta.

„Juhime tähelepanu ka sellele, et kõiki juhtumeid laenukaitse kindlustus ei kata,“ ütles SEB jaepanganduse juht Ainar Leppänen. „Võimalikud on ka maksepuhkused ja maksegraafikute muutmised, kõik oleneb konkreetse kliendi vajadusest. Probleemide ilmnemisel soovitame klientidel võtta pangaga koheselt ühendust, et sobivaim lahendus aegsasti kokku leppida.“

„Äriklientide puhul soovitame olla aktiivses suhtluses panga ja kliendihalduriga, et ettevõttele sobivaim lahendus varakult kokku leppida. On see siis täiendav likviidsus lisafinantseeringu või olemasolevate laenukohustuste tagasimakse graafikute ülevaatamise näol,“ lausus SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov. „Nii nagu oleme püüdnud varasemalt põuaperioodil toeks olla põllumeestel, oleme ka praeguse raskema perioodi valmis koos kõigi meie ärikliendiga kaasa mõtlema.“

„Coop Panga klientidele võib lahenduseks olla nii maksepuhkus kui ka finantseerimise ümber restruktureerimine. Juhul, kui tekivad kõrvalekalded tavapärasest majandustegevusest või kui on tekkimas makseraskused, siis palume ühendust võtta oma halduriga, et operatiivselt võimalike probleeme ennetada ja leida üheskoos sobivaimad lahendused näiteks maksegraafiku muudatuste või maksepuhkuse näol,“ ütles Coop Panga juhatuse liige Hans Pajoma.

Sõltuvalt vajadustest on Coop Pangas kinnisvara tagatisel laenude eraklientidel võimalik sõlmida nii täis- kui ka osalisi laenu põhiosa ja intressi maksepuhkuseid ja vajadusel laenu tähtaja pikendamist olukorra normaliseerumiseni. Kui kliendil tekib vajadus maksepuhkuseks, siis tuleb teavitada oma soovist laenuhaldurit või saata maksepuhkuse avaldus läbi Coop Panga internetipanga. „Analüüsime iga juhtumit ja laenusaaja olukorda individuaalselt, et leida sobivaim lepingu restruktureerimise kombinatsioon,“ märkis ta.