Swedbank liitus 130 panga klubiga

Põhimõtete eesmärk on viia finantssektor kooskõlla ÜRO säästva arengu eesmärkidega ja Pariisi kliimakokkuleppega. „Teeme aktiivselt ja pidevalt tööd selle nimel, et lõimida jätkusuutlikkus kogu meie äritegevusse. ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted on hästi kooskõlas panga põhjapaneva otsusega pühenduda jätkusuutlikkusele. Soovime luua pikaajalist väärtust kõigile meie sidusrühmadele ja aidata kaasa sellele, et ühiskond oleks järjest kestlikum,“ ütles Swedbank Grupi presidendi ja tegevjuhi kohusetäitja Anders Karlsson.

Vastu võetud põhimõtted aitavad jätkusuutlikemate lahendusteni jõuda nii pankadel endil kui ka laiemalt ühiskonnal. Pangad saavad pakkuda lahendusi, mis suunavad kliente ja ettevõtteid jätkusuutlikemaid otsuseid vastu võtma. Nii panga süsinikujalajälje vähendamine kui ka keskkonda säästvamad pangateenused on juba täna Swedbanki päevakorras, algatuses osalemine annab hoogu uute lahenduste väljatöötamise kiirendamiseks. Vastutustundliku panganduse põhimõtteid esitleti 2018. aasta novembris ja need kuulutati ametlikult kehtivaiks 22. septembril 2019 ÜRO peaassambleel.

Swedbank pakub ka täna oma klientidele erinevaid võimalusi valida just kestlikum lahendus. Mais alustas Eesti Swedbank keskkonnasõbraliku liisingu pakkumist, et innustada keskkonnasäästlikemate sõidukite kasutuselevõttu. Kevadel avalikustatud Swedbanki tellimusel läbi viidud uuring näitab, et peamiseks takistuseks hübriid- või elektriauto soetamisel on selle kõrge hind. Sellegi poolest arvab kolmandik vastanutest, et nende järgmine sõiduk on hübriid- või elektriauto. Nelja kuu jooksul on Eesti Swedbank sõlminud 64 keskkonnasõbraliku liisingu lepingut.