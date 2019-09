Swedbank lõpetas töösuhte Robert Kitiga. Põhjused on seotud rahapesuskandaaliga

Töösuhe lõpetati Swedbank Eesti juhatuse esimehe Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammeväljaga, kelle tegevus oli peatatud alates 17. juunist. Samuti otsustati töösuhe lõpetada senise eraisikute panganduse juhi Kaie Metslaga.

Kitt kirjutas Facebookis, et pangadusega on nüüd kõik. "Swedbank ütleb, et põhjused on minevikus ning uurimine ei ole seni leidnud minu tegevuses midagi kriminaalset. Mul on selle üle hea meel. Nii ongi. Nagu ma suvel märkisin, on omanikul alati õigus teha juhatuses muutusi ning seda võimalust omanik kasutas," märkis ta. "Mul on olnud innustav töö ning väga põnev elu. Suurim kahju on mul maha jätta tiim, kellega olen aastaid ehitatud Eesti parimat panka. Aitäh teile, head inimesed."

Ta lisas, et on aja maha võtnud ja mõtleb, kuidas oma 25 aasta pikkust panganduskogemust kõige paremini kasutada. "Ma ei välista riigi-, akadeemilist ega erasektorit ei kodu- ega välismaal - ühtegi võimalust, kus saab väärtust luua ning Eesti elu edendada. Teeme seda koos, sõbrad, ikka edasi!"

Ametlikus pressiteates märkis Swedbank Eesti Nõukogu esimees Björn Elfstrand, et muudatused juhtkonnas on langetatud tulevikuvaatest lähtuvalt. ”Kolme tugeva ja hinnatud juhiga töösuhte lõpetamine oli raske otsus. Otsus baseerub panga sisejuurdlusel, mis tõi välja vajakajäämised varasemas rahapesutõkestamise alases töös," kommenteeris Elfstrand.

Pank ei ole tänaseks kriminaalset tegevust tuvastanud ega raporteerinud.