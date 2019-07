Swedbank, maksuamet ja Merit Tarkvara tõid turule uue raamatupidajate tööd lihtsustava lahenduse

Praktikas näeb see välja nii, et raamatupidajad ei pea enam majandustarkvarast deklaratsiooni faili alla laadima, sisenema e-maksuameti iseteenindusse ning seal omakorda faili üles laadima. Piisab ühest nupuvajutusest majandustarkvara keskkonnas ning deklaratsioon on kinnitatud kujul edastatud. Vastussõnumeid saab samuti lugeda majandustarkvara keskkonnas.

„Tegemist on suurepärase näitega riigi ja erasektoriga koostöös valminud lahendusest, mille eesmärgiks on lihtsustada ettevõtjate igapäevast tööd. Nõudlus nimetatud teenuse järgi on tulnud ettevõtjailt endilt ja meil on hea meel, et oleme suutnud nende häält kuulda võtta ning luua lahenduse, mis pakub lisaväärtust nii Eesti ettevõtetele kui ka riigile," kommenteeris Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma uut teenust.

Kogu süsteemi efektiivsus ja lisaväärtus põhineb masin-masin liidesel - infot vahendatakse panga automaatkanali Swedbank Gateway ja riigi andmevahetuskihi X-tee kaudu.

Juba poolteist aastat on Merit Aktiva ja Swedbanki vahel toiminud otseühendus, mille kaudu pangaväljavõtted laekuvad otse tarkvarasse. Sellele lisandunud käibedeklaratsiooni otse MTAsse saatmise võimalus on tänaseks raamatupidajatelt ja ettevõtjatelt tugeva heakskiidu saanud, sest automaatika säästab tuntavalt aega. "Esimese nädalaga on rohkem kui 1200 firmat oma deklaratsiooni uuel viisil ära saatnud ning me oleme saanud klientidelt väga positiivset tagasisidet," sõnas Merit Tarkvara juhatuse liige Andres Kert.