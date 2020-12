Swedbank: on jäänud viimased võimalused III samba avamiseks käesoleval aastal

Swedbanki esindustes saavad III samba avada käesoleval aastal veel üksnes need, kellel juba on kehtiv broneering selle toimingu tegemiseks. Uusi broneeringuid esindustesse III samba avamiseks sellel aastal enam teha ei ole võimalik, kuna kõik vabad ajad on broneeritud aasta lõpuni.

Täisealised kontoomanikud saavad avada III samba internetipangas. Klientide suur huvi on otseselt seotud uuest aastast jõustuva seadusemuudatusega, mis annab 2020 aastal kogumisega alustanutele jätkuvalt võimaluse kogutut alates 55-ndast eluaastast soodsamalt kasutada. Et seadusemuudatusest kasu saada on oluline, et III samba pensionikonto avatakse internetipangas hiljemalt 28. detsembril ning samuti tehakse esimene sissemakse III sambasse hiljemalt 28. detsembril. Internetipangas alaealistele enam sellel aastal III sammast avada ei ole võimalik.

„Meil on hea meel näha, et inimeste huvi III samba vastu on kasvanud ning inimesed on selle vajalikkust mõistnud. Selleks, et kolmandast pensionisambast ka kasu oleks, on oluline uuest aastast jätkata regulaarsete sissemaksetega. Kes ei liitu kolmanda sambaga käesoleval aastal, siis neil tasub ka järgnevatel aastatel seda siiski teha. Alates 2021 aastast III sambaga liitunud saavad soodsama tulumaksumääraga pensioniraha kasutusele võtta viis aastat enne pensioniga," kommenteeris Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht Jarno Edur.