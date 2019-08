Swedbank sai uue juhi

Pärast Birgitte Bonneseni lahkumist täitis tegevjuhi kohuseid Anders Karlsson.

Swedbanki nõukogu juht Göran Persson kiitis Henrikssoni kogemusi juhina, tema head suhtlemisoskust ja tema laialdasi teadmisi pangandus- ja finantsmaailmast.

Henriksson tõdes pressiteates, et tema ülesanne on nüüd uuesti üles ehitada usaldus panga vastu. Kuigi rahapesuteemat teates sõnagagi ei mainitud, oli see ilmne vihje sellele, et Swedbank (ja selle aktsia) on viimastel aastatel rahapesuskandaalides räsida saanud.