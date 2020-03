Swedbank: sel aastal langeb Eesti majandus 5%

Swedbank märgib, et majandusprognoosi koostamise ajal on maailmamajandus läinud juba langusesse. Valitsused teatavad iga päev üha uutest toetusmeetmetest ning keskpangad teevad kõik selleks, et rahustada finantsturge. Karmid abinõud, millega püütakse piirata viiruse levikut, vähendavad aga majandustegevust. Inimesed püsivad kodus ning kulutavad vaid esmatarbekaupadele, samas kui ettevõtted vaevlevad nõudluse puuduses, tootmine tõmbub kokku ning töötus on tõusutrendis. Majanduse seiskumine võib viia aga ulatuslike tagajärgedeni.

Sarnaselt teistele Euroopa riikidele, saab ka Eesti majandus koroonaviiruse tõttu tugeva löögi. Swedbanki põhistsenaariumi järgi langeb Eesti majandus sel aastal 5%. Eeldusel, et majandusšokk on ajutine, peaks majanduskasv järgmisel aastal kiiresti taastuma.

Käesoleva kriisi allikas ei peitu majanduses tehtud vigades

Eesti majandus sisenes sellesse aastasse juba aeglustuvas kasvutempos. Samas oli meie majandus veel eelmisel aastal palju paremas tasakaalus, kui enne eelmise majanduskriisi algust: jooksevkonto oli ülejäägis, majapidamiste sissetulekud ületasid nende kulutusi ning ettevõtete ja majapidamiste võlg oli 12 aasta taguse ajaga võrreldes väiksem. Käesoleva kriisi juures on oluline mõista, et selle allikas ei peitu majanduses tehtud vigades.