Swedbank selgitab, kuidas palgakasv puhub tuult jaemüügi purjedesse

Tõnu Mertsina Foto: Priit Simson

Kuigi kahel viimasel kuul on müügitulu kasv aeglustunud, on selle aasta esimese poolaasta kaubandusettevõtete müügitulu mahukasv oluliselt tugevam kui eelmistel aastal ning on jõudnud ligi 5 %-ga taas kolme aasta taguse kasvu lähedale, selgitas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.