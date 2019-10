Swedbank soovitab: aktsiad, millel tasub silma peal hoida

SaaS on lühend terminist Software as a Service (tarkvara kui teenus) ning tegemist on pilvelahendusega, mis võimaldab ettevõtetel kasutada kõrgetasemelist tarkvara nii, et nad ei pea seda enda seadmetesse investeerima ega installeerima. See hoopis renditakse SaaS ettevõttelt, kes kannab hoolt tarkvara arendamise ja hoolduse eest. Tuntumad näited Saas lahendustest on näiteks Salesforce.com, Netsuite või Dropbox. Eesti ettevõtetest võib näitena tuua müügitoru juhtimise tarkvara Pipedrive’i või ajakasutuse tarkvarasüsteemi Toggl’i.

SaaS-i mõju ettevõtetele

IT uuringufirma Computer Economics vaatles kümneid USA ettevõtteid, mille aastane käive oli vahemikus 50-500 miljonit dollarit. Leiti, et SaaS-i kasutamine aitas ettevõtetel hoida kokku IT kulusid keskmiselt 15 protsenti, kuna see vähendas kulusid personalile, tarkvaralitsentsidele ning riistvarale.

SaaS-ist lõikavad kasu ka alustavad ettevõtted. See muudab neile tarkvaraturu väiksemate kuludega ligipääsetavamaks, kuna SaaSi kasutamiseks piisab tavaliselt ainult juurdepääsust internetile.

Lisaks on SaaS-i mõju tajumas ka traditsioonilised tarkvarapakkujad, kuna tarkvara kui teenus on pannud selliseid ettevõtteid üle vaatama oma ärimudeli, et muutuvates tingimustes konkurentsivõimelisena püsida.

Prognoos: SaaS sektor jätkab kiiret kasvu