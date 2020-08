Tänapäeva Eestis on see, kui firmal on välisomanik, juba automaatselt ohu märk. Igal pangal on lihtne öelda „Sorry, teil puudub piisav seos Eestiga” ja keelduda kontot avamast. Alljärgnev räägib kahe briti ärimehe juhitavast osaühingust Thessonia, mis arendab Pärnus 25 miljoni eurost Nurmenuku elamurajooni.