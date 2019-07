Swedbank: teisel poolaastal on ekspordi sellise kasvutempo hoidmine keeruline

Ekspordi kasvu on sel aastal kõige rohkem panustanud puit ja puittooted, täpsemalt puitmajad, küttepuit ja vineer. Lisaks puittoodetele on märgatavalt suurenenud erinevate masinate ja seadmete, kütteõlide, mobiilsideseadmete, metallide ja metallitoodete ning väetiste väljavedu, märkis Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Mitmekülgne eksport suurendab Eesti majanduse vastupanuvõimet võimalike riskidega toime tulemiseks. See on hea, kuna riskid maailma majanduses on kasvanud.

Majandusaktiivsus maailmas sel aastal rahuneb. Täiendavad kaubanduspiirangud ja Brexit suurendavad ebakindlust ja vähendavad majanduse kasvu väljavaateid. Eesti tööstusettevõtete ootused tuleviku osas on oluliselt pessimistlikumaks muutunud. Ettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime välisturgudel vähenenud.

Tellimuste vähenemine suurendab konkurentsi ja survestab hindu. Esimese viie kuu kokkuvõttes on kaupade ekspordi kaalutud müügihinnad kasvanud vaid 0,5 protsendi võrra.

Mineraalsete kütuste ekspordi kasv jääb tänavu ilmselt oluliselt tagasihoidlikumaks kui eelmisel aastal. Teised kaubagrupid ei suuda seda aga kompenseerida. Mineraalsete kütuste ost-müük suurenes 2018. aastal hüppeliselt, kuna nafta hind tõusis veerandi võrra.