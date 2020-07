Swedbank tõstab real pangateenustel oluliselt hindu

Swedbank tõstab oluliselt erinevate teenuste hinda nii era- kui äriklientidele.

Ainsa soodustusena on vangerdatud konto avamise ja selleks hallatavate dokumentide tasudega ehk et Euroopa Liidu (ja lisaks Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi kodanikel) on alates oktoobrist Swedbankis konto avamine tasuta. Teiste riikide kodanikele on ka konto avamine justkui varasema asemel tasuta, ent dokumentide läbivaatamise tasu on 200 eurot.

Suure, üle kahekordse hinnatõusu teeb näiteks pangadokumentide edastamine Eesti siseselt, kus tasu tõuseb kahelt eurolt viiele. Dokumentide välismaale saatmise kulu on edaspidi 4 euro asemel 10 eurot. Oluliselt tõusevad erinevate välismaksete kontoris tegemise tasud - tavamakse puhul kus kulud kantakse kahasse on tõus jälle rohkem kui kahekordne 9,45 eurolt 20 eurole.

Tasu tõuseb ka internetipangas tehtavate välismaksete puhul.

Ka sularaha kontolt väljavõtmise või kontole kandmise tasu tõuseb 0,25% 0,5 protsendile summast.

Enam ei saa pangakontoris ka münte kupüüride vastu vahetada ja vastupidi, vaid vahetamise asemel tuleb teha sissemakse kontole ja sealt väljamakse.

Uus hinnakiri kõikide teenustasudega on avaldatud SIIN.

Ärikliendid peavad hakkama maksma suuremaid tasusid ilmselgelt rahapesuvastase võitlusega kaasnevate karmimate reeglite ja nendega seotud toimingute tõttu. Nii tõstab Swedbank näiteks "tugevdatud hoolsusmeetmete tasu mitteresidentide kontodel 200 eurolt 300 eurole, Euroopa majanduspiirkonnast väljaspool asuvale isikule lausa 500 eurole.

Nagu erakliendilgi, tõuseb ka ettevõtetele erinevat välismaksete tasu, seda nii pangakontoris kui elektroonilises kanalis.

Ärikliendi deebetkaardi kuutasu tõuseb 0,5 eurolt 1,5 eurole. Samuti tõuseb hind näiteks e-arve edastamise lepingu muutmiseks. 0,5 eurolt langeb 0,35 eurole aga näiteks siseriikliku e-arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta.

Paarikümne sendi kuni paari euro võrra tõuseb ka kaupmeestele makseterminali renditasu kuus.

Odavamaks muutub pangalingi lepingu sõlmimine, mille hind alaneb 65 eurolt 35 eurole.