Swedbank: uue aasta majanduskasv tuleb loodetust väiksem. Aga pensioniraha kulutajad annavad kasvu kopsaka panuse

Mertsina märkis, et kevadise, aprillis ja maikuus toimunud sügava kukkumise järel on majanduses toimunud kiire taastumine ja seda kõikides sektorites. Küll on märgata, et teenuste sektori kindlustunne on viimastel kuudel taas vähenenud.

Nii ootab Swedbank Eesti selle aasta sisemajanduse kogutoodangu languseks 3,2%. Samas tuleval aastal jääb taastumine varem oodatust tagasihidlikumaks: kasv saab 2021. aastal olema 3,1% ning 2022. aastal 4,1%.

Swedbanki porgnoos võtab arvesse ka pensionireformi võimalikku mõju. Swdbanki baashinnangu kohaselt võtab pensionireformi tulemusena raha II sambast välja 21% inimestest, kellest omakorda kolmveerand suunadb selle tarbimisse. Samas tõdes Mertsina, et võimalikke pensionireformi mõju stsenaariume võib olla erinevaid.

Swedbanki porgnoosi kohsaelt lisab pensionireform lisab majanduskasvu prognoosile järgmisel aastal 0,6 ja ülejärgmisel aastal 0,3 protsendipunkti. Püsivhindades taastub sisemajanduse kogutoodang Mertsina sõnul kriisieelse kõrgeima tasemeni (2019. aasta kolmandas kvartalis) järgmise aasta viimases kvartalis. Taastumine oleks toimunud ka ilma pensionireformita, kuid ehk kvartal hiljem

Tööpuudus jääb mõõdukaks

Mertsina sõnul oli kevadel kriisi puhkedes suur hirm, et tööpuudus tõusel sel aastal väga kõrgele. Eelmisel finantsrkriisi ajal kerkis tööpuuduse määr ligi 20%ni.

Mertsina tõi välja, et alates maikuust ei ole tööpuuduse määr olulsielt muutunud. Seda olukorras, kus töötasu hüvitised on lõppenud.

Swedbanki porgnoosi kohaselt tööpuudus küll lähikuudel kasvab ning peaks oma tipu saavutama tuleva aasta esimese kvartalis. Selle aasta kokkuvõttes on tööpuudus panga prognoosi kohaselt 6,8%. Ka tuleva aasta esimeses kvartalis jääb tööpuuduse tase suhtelsielt mõõdukaks: 8-9% vahele. Järgmise aasta kokkuvõttes töötus selle aastaga võrreldes veidi suureneb- 7,5%ni, kuid ülejärgmisel aastal peaks jälle vähenema.

Majandusraskused ja tööpuuduse tõus leevendavad palgasurvet. Swedbanki prognoosi kohaselt kasvab keskmine brutopalk koos palgatoetusega sel aastal vaid 3%. Järgmisel aastal majanduskasvu hoogustudes kiireneb palgakasv 3,5 protsendini. Majapidamiste olukorda leevendab hinnakasvu peatumine - keskmine tarbimiskorv sel aastal ei kalline. Hindu mõjutavad vähenenud nõudlus, madal nafta hind, üürihinna langus ning aktsiisimäärade langetamine. 2021. aastal tõusevad hinnad Swedbanki nägemusel vaid 0,9 protsendi võrra.