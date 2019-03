Swedbank vilistas auditi osas suuromanike nõudmisele

Suuromaniku AMFi juht Johan Sidenmark on varem Dagens Industrile kinnitanud, et kahtleb, et siseaudit FRA-le kättesaadavaks tehakse.

Majandusleht märgib, et Swedbank ei andnud selgelt vastust, kas nad on valmis neid materjale FRA-le edastama, kuid tänasest raportist ilmneb, et pank ei ole täitnud omanike nõudmist, kuna FRA on üle vaadanud vaid selle kahtlaste kontode ja ülekannete informatsiooni, mille SVT algselt avaldas.

FRA märgib raportis, et kuigi neil on info selle kohta, et on olemas panga kliendisuhete uuringud ning aruanded, ei saanud nad nende materjalidega tutvuda. „Meie analüüs tugineb vaid panga poolt meile esitatud dokumentidel,“ kirjutab FRA.

Swedbank kirjutab, et kahtlaste tehingute arv on ajas kasvanud. 2017. aastal anti Baltimaades kahtlastest tehingutest teada 1480 korral, 2018. aastal oli see number 2294.

Mitteresidentidest klientide lõpetatud kliendisuhted Riik 2017 2018 Eesti 427 114 Läti 190 37 Leedu 64 54