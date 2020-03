Swedbank võis rikkuda USA sanktsioone

Clifford Chance leidis 586 tehingut kogusummas 4,8 miljonit dollarit (4,2 miljonit eurot), millest 95 protsenti läbisid panka aastatel 2015-2016. 508 tehingu puhul oli tegu palgamaksetega, mis on seotud laevaga, mille omanik resideerub Krimmis ja kasutas Swedbanki Baltikumi üksust.

Panga sõnul raporteeritakse sellest USA rahandusministeeriumi sanktsioonidega tegelevale allüksusele OFAC.

Advokaadibüroo uuris Eestis, Lätis ja Leedus vahemikus 22. märtsist 2014. aastal kuni 22. märtsini 2019 tehtud dollaritehinguid.

Swedbanki tegevjuht Jens Henriksson ütles, et Clifford Chance'ile on antud ülesanne teatada võimalikest sanktsioonide rikkumistest. „Samal ajal on mõningane kergendus, et see puudutab võrdlemisi väikest summat ja tehinguid nagu palgamaksed," lisas ta.

Swedbank sattus eelmisel aastal uurimise alla nii Euroopas kui USAs pärast seda kui Rootsi meedia teatas, et pangast võis läbi käia kuni 155 miljardit dollarit kahtlase päritoluga raha.

Clifford Chance'i raport avaldatakse 23. märtsil.