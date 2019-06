Swedbanki asub tüürima tagatoa mees

Swedbanki osakondade juhid kiidavad Robert Kiti töö üle võtnud Leppa, nende silmis on ta sümpaatne, tasakaalukas, empaatiavõimeline ja argumenteeriv.

Kuigi endine hansapankur Jüri Mõis ütles, et on elanud 62aastaseks, ent pole oma elu jooksul veel Olavi Lepa nime kuulnud, küll aga on see tema meelest üksnes tervitatav, et juhatuse esimeheks pandi Swedbanki riskijuht ehk tagatoa mees.

„Peamine, et see inimene ei teeks korratusi ja oskab hoida asjadel silma peal,“ märkis Mõis.

