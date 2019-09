Swedbanki Eesti klientide seas on kohalikust börsil olevast pangast popim Leedu pangaaktsia

Selline oli Swedbank Eesti klientide aktsiatehingute augustikuu esikümme. LHV aktsia isegi tehingute esikümnesse ei mahtunud.

1. Šiauliu Bankas

2. Swedbank

3. Advanced Micro Devices

4. Tallinna Sadam

5. Merko Ehitus

6. Tallink Grupp

7. Apple

8. Arcelor Mittal

9. Merko Ehitus

10. Danske Bank

Šiauliu Bankas on alustanud strateegiliste alternatiivide otsinguid, mis tähendab seda, et pank võib osta täiendavaid ärisid, ühineda kolmandate osapooltega või müüa ennast finantsinvestorile. Nende sammude eesmärgiks on toetada panga edasist kasvu.

Advanced Micro Devices (AMD) avalikustas augustis uued protsessorid, millele paar analüütikut ennustavad suurt edu. Aktsia reageeris sellele 15% tõusuga, rallides selle aasta tippu – 35,55 dollarini.

Tallinna Sadam teatas augusti keskpaigas teise kvartali tulemused. Müügitulu suurenes 0,2% 32,8 miljoni euroni, puhaskasum oli 7,2 miljonit eurot.

Tallink teatas samuti augustis enda teise kvartali tulemused. Müügitulu suurenes 0,3% 256,1 miljoni euroni, puhaskasum vähenes 2,6% 14,9 miljoni euroni. Reisijate arv suurenes 0,8% 2,7 miljonile.

Apple’i aktsiale oli august volatiilne kuu. Kui kuu alguses kardeti, et kaubandussõda USA ja Hiina vahel võib rööbastelt väljuda, siis augusti keskpaigas teatas Donald Trump, et jätab elektroonikatoodete – sealhulgas ka Apple’i seadmed Hiina vastaste tariifide alt esialgu välja.

Danske Banki aktsia jätkas ka augustis langust. Aasta algusega võrreldes on aktsia kaotanud rohkem kui 30% oma väärtusest.