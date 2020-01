Swedbanki eksjuht hakkas idufirma ingelinvestoriks

Ettevõttesse investeerisid tuntud nimed nagu Bolti kaasasutaja Martin Villig ja Swedbanki endine juhatuse esimees Robert Kitt. Esimeses investeeringuteringis osalesid ka start up ettevõtjad ja investorid Mikko Silventola (Bolti esimene investor, Frontier), Taavi Tamkivi (Skype, Transferwise, Salv), Gert Jostov (Technopolis Ülemiste), Martin Otsa (East Capital Baltics) ja Asso Lankots (Leibur, Lantmännen Unibake).

MySpotiti ühe asutaja Hardi Kinnase sõnul on ettevõttesse investeeringu teinud investorid selle poolest huvitavad, et lisaks start up maailmas ennast tõestanud nimedele panid ettevõtte arengule õla alla ka mitmed tuntud tippjuhid traditsioonilisest majandusest. "See on selge märk, et koosolekute sektorit on vaja raputada", tõdes Kinnas.

Kiti sõnul muretsevad suurte meeskondade juhid koosolekutel raisatud aja ja raha pärast, kuid seni pole leitud ka ühtki alternatiivi, mis toimiks meeskondade juhtimise ja koostöömeetodina ühistest nõupidamistest paremini. "MySpotiti potentsiaali näen selles, et portaal ei vahenda mitte ainult ruume, vaid tegeleb ka koosolekute sisu planeerimise parendamisega ja pakub juhtidele tulevikus võimalusi oma meeskondadele paremaid ning tulemust andvaid lahendusi luua," selgitas Kitt, miks ta otsustas MySpotit ingelinvesteeringute ringis kaasa lüüa.

MySpotiti väärtus kasvas investeeringu tulemusena üle miljoni euro. „Jaanuari keskel avame teenuse Riias ja juba 2020. a teises kvartalis siseneme Kopenhaageni turule. Lisaks koosolekuruumide vahendamisele teeme tootearendust uuel suunal, et pakkuda juhtidele tööriista koosolekute sisukamaks ja efektiivsemaks planeerimiseks," selgitas Kinnas.