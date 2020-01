Swedbanki eksjuht: juhi võib välja vahetada ka vale värvi lipsu pärast

Robert Kitt käis esimest korda Hansapangas tööintervjuul 1996. aasta valentinipäeval. Teda intervjueeris kaks inimest nagu sarjas „Pank”: Erkki Raasuke ja Rain Lõhmus. See lõppes suure fiaskoga. Kusagile personaliosakonna testidesse ta koperdas. Tagantjärele saab Kitt aru, et andis ka silmipimestavalt rumalaid vastuseid. Panka tööle läks ta 1998. aasta 1. veebruaril. Ta on olnud Hansa- ja Hoiupanga liitumisläbirääkimiste ajaloolisel koosolekul, kus kummagi panga omanike esindajad ehk nõukogud arutasid ühinemise aktsiavahetuskursi üle. See juhtus 1998. aasta suvel. Järgmisel suvel läks Kitt Rain Lõhmuse ja Andres Viisemanniga LHV-sse. Ometi tuli ta 2003. aastal tagasi Hansapanka.

Mullu 17. juunil sai see kõik pauguga läbi. „Ta ütles selgelt, et tõenäoliselt midagi muudetakse. Me veel arutasime seda ja ega ma teadnud, mis täpselt saab. Mõistsin, et rong on liikuma hakanud, aga kuhu suunas ja mis saab, ei olnud siis selge,” meenutas Kitt saatuslikku vestlust oma toonase ülemuse, Balti panganduse juhi Charlotte Elsnitziga.