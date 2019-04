Swedbanki endisel juhil on teemad, millest ta ei tohi rääkida

Küsimusele, et kuidas ta end tunneb, vastas staažikas pangajuht, et ta püüab nüüd aru saada, mis õieti juhtus.

„Ma pole ka kõige pöörasemates kujutelmades enam kui 30-aastase karjääri jooksul ette kujutanud, et minu karjäär võiks sedasi lõppeda,“ lausus ta.

Taani ajakirjanik märkis, et läinud aasta oktoobris ütles Bonnesen, et Swedbankis pole mingisuguseid rahapesuprobleeme. Mida te nüüd sellest siis öeldust arvate, küsitles ta pangajuhti.

„Mul on soovitatud sellel teemal rohkem mitte rääkida,“ lausus ta. „Ma pigem ei vastaks sellele küsimusele.“

Ta raius edasi, et antud juhtum pole võrreldav Danske Banki Eesti omaga, kuna erinevalt Danske Bankist Baltikumis on Swedbank päriselt toimiv pank.

„Meil on Eestis ligi 50% turuosa,“ lausus Bonnesen. „Meil on tavaline pank, mis on mõeldud paljudele eraisikutele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Meil on reaalne pank. See on midagi täiesti muud (kui Danske Bank Eestis).“

Küsimusele 135 miljardi eurosest kahtlaste tehingute numbrist ütles endine pangajuht, et seda ta ei tohi kommenteerida, kuid see number ei tule kuidagi tuttav ette.

Küsimusele, mida teeb Bonnesen siis nüüd edasi, vastas ta, et peab endale mingi tegevuse otsima. Ta on juba paar aastat pangas sellele mõelnud, et mida ta hakkab pensionile jäädes tegema.

„Aga nüüd tuli see veidi varem ja muidugi mitte optimaalsel teel,“ lausus endine pangajuht, kes vabal ajal harrastab joogat.