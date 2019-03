Swedbanki juhi Birgitte Bonneseni esimene intervjuu pärast vallandamist: nüüd algab mul uus elu

Birgitte Bonnesen Foto: Priit Simson

Swedbanki vallandatud juhatuse esimees Birgitte Bonnesen andis eksklusiivintervjuu Expressenile, kus tunnistas, et viimased kuus kuud on olnud väga stressirohked. Mis ta edasi teeb, Bonnesen veel ei tea, kuid soovitab ajakirjanikul mitte ära unustada, et vaene ta ei ole.