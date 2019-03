Swedbanki juht Birgitte Bonnesen jäi ametist ilma

Veel eelmisel reedel kinnitas Bonnesen Ärilehele, et tema ise pangajuhi kohalt taanduda ei kavatse, kuid möönis, et selle otsuse langetab muidugi nõukogu.

Täna teatas Swedbank börsile, et panga nõukogu vabastas Birgitte Bonneseni panga nõukogu esimehe ametist ning määras uueks ajutiseks juhiks senise finantsjuhi Anders Karlssoni.

"Viimaste päevade sündmused on toonud pangale väga suure surve. Seetõttu otsustas nõukogu Birgitte Bonneseni ametist vabastada," teatas Swedbanki nõukogu esimees Lars Idemark.

Ta lisas, et kolme juhiametis oldud aasta jooksul on Bonnesen andnud suure panuse ning loonud juhtiva digitaalse panga.

Aftonbladet kirjutab, et Bonnesen saab lahkumiskompensatsiooniks 21,5 miljonit Rootsi krooni ehk veidi üle 2 miljoni euro. Nimelt seisab panga majandusaasta aruandes, et juhul, kui Bonnesen peaks oma kohast ilma jääma. Saab ta 12 kuu jooksul 75% palgast ning lisaks vallandamiskompensatsiooniks veel 75% 12 kuu palgast. Bonneseni aastapalk on veidi üle 14,3 miljoni Rootsi krooni, mis tähendab, et ta saab tõenäoliselt pehme maandumise kompensatsiooniks ligi 21,5 miljonit Rootsi krooni, märgib ajaleht.

Anders Karlsson jätkab praegu ka panga finantsjuhi kohustuste täitmist.

Nõukogu alustas ka uue juhatuse esimehe otsinguid.