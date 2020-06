Swedbanki juht: kui meie kliendil pole Eestiga seost, ei soovi me temaga tegemist teha

Täpselt aasta tagasi otsustasid rootslased ka Swedbanki Eesti haru juhtimise välja vahetada. Ohjad anti rahapesukahtluse minevikuta ja väga pika kogemusega Olavi Lepale (42). Lepp alustas pangas 1997. aastal. Laekurina.

"Oleme võtnud väga selge põhimõtte: nii ettevõtjal kui ka eraisikul peab meie kliendina olema seos Eestiga. Need ootused on kuidagi sassis. Küsitakse: miks ei või Eestis kontot omada inimene, kes veab midagi Itaaliast Rootsi? Kui me ei suuda seda tegevust tegelikult kontrollida, siis me ei tunne klienti lõpuks nii hästi, kui tahaksime ja peaksime," ütleb Lepp.

"Paljusid ettevõtjaid on ärritanud ka teine teema. Küsime neilt varasemast palju põhjalikumalt: kust tekkis nende algne vara? Kui raha päritolu jääbki segaseks ja näiteks algkapital on tulnud Eestile mitte kõige sõbralikumast riigist ning väidetakse: „Müüsime omal ajal ühe firma maha”, aga ühtegi dokumenti tõenduseks pole... Mis me siis tegema peame? Ettevõtja peab meile praegu väga palju infot esitama, et saaksime veenduda tema äri läbipaistvuses ja puhtuses. See olukord lähiajal paremaks ei lähe," räägib Swedbanki juht.