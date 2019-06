Swedbanki juht Robert Kitt ja panga finantsjuht lendasid juhatusest käimasoleva sisejuurdluse tõttu

Nõukogu valis Swedbank Eesti juhatuse esimeheks ja Swedbank Eesti peadirektori kohusetäitjaks Olavi Lepa, kes oli siiani Swedbank Eesti riskijuht, teatas pank pressiteates. Panga finantsjuhi kohusetäitjaks ja juhatuse liikmeks valiti Anna Kõuts, kelle senine ametikoht oli Head of Treasury. Nimetatud muutused jõustuvad pärast järelvalveasutuste kinnitust.

Praeguse Swedbank Eesti juhi Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammevälja volitused Swedbank Eesti juhatuses peatatakse kuni täiendava info lisandumiseni. Samuti lahkub pangast kui ka selle nõukogust Priit Perens. Eelpooltoodud muutused jõustuvad kohe.

Swedbank Balti panganduse juht ja Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitzi sõnul tingis tänase otsuse käimasolev sisejuurdlus. "Samas kinnitan, et pühendume Eestis koos töötajatega oma klientidele ja teistele osapooltele. Eesti on Swedbanki üks neljast koduturust. Me arendame Eesti juhtivat panka pidades silmas nii meie kliente kui ka ühiskonda tervikuna," kinnitas Elsnitz.

”Nagu varem öeldud, alustas Swedbank põhjalikku sisejuurdlust koostöös välisekspertidega selgitamaks välja, kuidas on varasemalt tõkestatud rahapesu ja rakendatud selle vastaseid meetmed pangas. Swedbank jätkab igakülgset koostööd Rootsi, USA ja Baltikumi erinevate ametivõimudega,“ lisas Elsnitz.