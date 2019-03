Swedbanki kahtlustatakse ka raskes kelmuses – avalikkuse ja turu eksitamises

„Siis jõuti ilmselt järeldusele, et ta ütles üht ja teadis teist, ja see ongi see, mida ilmselt uuritakse,” ütles Dyfvemark SVT erisaates.

Rootsi aktsionäride huve esindava organisatsiooni tegevjuht Joacim Olsson nimetas päevavalgele tulnud informatsiooni šokeerivaks.

„Põhimõtteliselt kahtlustatakse turu eksitamist ja eksitava informatsiooni andmist Ameerika võimudele. Kokkuvõttes on see väga problemaatiline. Pank põhineb usaldusel ja see usaldus on kiiresti kadumas,” ütles Olsson.

Olsson usub, et Swedbanki olukord on väga tõsine.

„Peamine probleem lühikese aja jooksul on see, et panga väärtus on alates skandaali ilmnemisest kahanenud 60 miljardi [krooni] võrra, aga pikaajaliselt ollakse vastamisi olukorraga, kus lõpuks riskitakse oma positsiooniga. Siis ei pruugi panka enam olemas olla,” ütles Olsson. „Seetõttu on tähtis, et suuromanikud võtaksid vastutuse panga puhastamise eest. See algab juhtkonnast ja juhatusest.”

Kui Stockholmi börs eile õhtul sulgus, oli Swedbanki aktsia kaotanud oma väärtusest ligi 12 protsenti.