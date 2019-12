Swedbanki kaskoklient võitis vaidlusega mitu tuhat eurot auto väärtusele juurde

"Olen nördinud ning tunnen, et mind on petetud ja mulle on valetatud," sõnab Eduard Stogov, kel on seljataga vaidlus Swedbanki kindlustusfirmaga. Tema ja kindlustusandja nägemus sellest, millises auto väärtuses lepingus kokku lepiti, erines mitme tuhande euro võrra.

Tänavu oktoobris sõitis teine autojuht oma Kia Rioga Stogovi Ford Rangerile Tallinnas tagant sisse ja seda nii õnnetult, et Stogovi ettevõttele kuulunud sõiduki taastamine osutus ebamõistlikuks ja Swedbanki kindlustusfirmal tuli hüvitada auto väärtus, kuid panga pakutud summa oli oluliselt väiksem, kui Stogov ise arvutas ja eeldas.

Loe lähemalt Äripäevast.