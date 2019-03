Swedbanki kaudu liikus varem arvatust rohkem kahtlast raha

Uudisteagentuuri TT küsimusele tuli vastuseks küsimusele, et kas te pesite Balti riikides raha, et see on mingi täitsa Taani teema. „Ma võin olla päris kindel, et oleme kõik läbi vaadanud,“ märkis Bonnesen.

Vastupidiselt Swedbanki avaldatud informatsioonile selgus, et suure hulga Danske Banki ja Swedbanki klientide vahel liikus 3,2 miljardit eurot ja 6,7 miljardit USA dollarit kahtlast raha. Kokku teeb see umbes 95 miljardit Rootsi krooni.

2018. aastal septembrikuu daatumit kandva raportit ehib kiri salajane. Dokumendi saajate seas olid Bonnesen ja veel mitmed grupi tasandi juhid.

Salajase raporti algusosast võib lugeda, et siseraportit ei tohi mitte kellegi edastada välja arvatud Swedbanki juhatuse esimehe loal.