Swedbanki kohutav siseraport: rahapesuvastased meetmed on ebapiisavad

Rootsi riigitelevisiooni SVT läinud nädalase info kohaselt kanti Danske Banki ja Swedbanki Balti klientide kontode vahel aastatel 2007 kuni 2015 vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk 4,3 miljardit dollarit rahapesukahtlusega raha, vahendab Reuters.

Swedbank teatas epostiga saadetud vastuses Reutersile, et nad töötavad kogu aeg selle nimel, et vältida rahapesu ning on vastavuskontrolli presentatsiooni järel teinud terve seeria parandusi.

Läti regulaator teatas läinud nädalal, et nad trahvisid Swedbanki 2016. aastal, kuna pank ei pööranud piisavalt tähelepanu tehingutele, kus polnud majandusliku loogikat või õiguslikult läbipaistvat põhjust. Amet teatas, et Swedbank ei suutnud õigeaegselt hankida klientide kohta dokumente ega andmeid, mis viitab tunne oma klienti põhimõtete ebapiisavale rakendamisele.