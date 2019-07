Swedbanki kulud kasvasid Eestis aastaga kümnendiku. Grupp valmistas investoritele üllatuse

Teise kvartali kasum vähenes aastaga 0,9 protsendi võrra, 97,4 miljoni euroni. Langus tulenes kõrgematest kuludest ja laenukahjumitest, teatas pank. Laenuportfell kasvas 6,7 protsenti nii era- kui ärikliendi segmendis. Hoiused suurenesid 4,9 protsenti.

Swedbanki nõukogu otsustas muuta dividendipoliitikat, lubades investoritele vähem raha. Kui seni on panga poliitika olnud maksta kolmveerand kasumist dividendiks, siis uus eesmärk on maksta pool kasumist dividendideks. Pank põhjendas sammu kapitalipositsiooni tugevdamise vajadusega.

Swedbanki grupi teise kvartali puhaskasum vähenes aastaga 11 protsenti, 5,3 miljardi Rootsi kroonini. Panga kulu-tulu suhe on järsult kasvanud. Mullu teises kvartalis oli see 0,36, selle aasta teises kvartalis juba 0,42. See näitab panga efektiivsust. Mida madalam on näit, seda efektiivsem on pank.

Swedbanki juhatuse esimehe kohusetäitja Anders Karlsson ütles Bloombergi TV-le, et pank on väga erilises olukorras ning vajab turvapuhvrit. Samas on alles liiga vara spekuleerida rahapesutrahvi üle.

„Kui tuleb trahv, siis tuleb ja me maksame selle ära, kuid sellest on vara rääkida,“ märkis ta. „Ma arvan, et meie olukorras on vaja turvapuhvrit.“

Et pank vähendab väljamakstavat dividendi läbi dividendipoliitika muutuse, võib öelda, et panga võimaliku rahapesutrahvi maksavad kinni panga omanikud ehk investorid väiksema dividendi näol.

Pangas käivad mitmed uurimised, kus vaadatakse läbi kliente ja tehinguid, mis katavad perioodi 2007. aastast tänavu märtsini.

Investorid on juba kannatanud, kuna veerand panga turuväärtusest on tänavu haihtunud. Sellega ollakse Euroopas halvima tootlusega suurpank. Ainus investoritele lähedase kaotusega pank on samades probleemides Danske Bank.