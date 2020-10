Swedbanki mobiiliäpp teeb äriklientide elu mugavaks

SISUTURUNDUS RUS

Ettevõtja Mari Ojasaar Foto: Swedbank

Ettevõtjana on oluline, et firma rahaasjadel oleks võimalik igal ajal ja kõikjal silma peal hoida. Uuenenud Swedbanki mobiiliäpiga pole see mitte ainult võimalik, vaid ka lihtne ja turvaline, kinnitab ettevõtja Mari Ojasaar.