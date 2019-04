Swedbanki nõukogu esimees lahkub päevapealt ametist

Täna varahommikul avaldas Swedbank pressiteate, milles ütles, et panga nõukogu esimees Lars Idermark on otsustanud ametist päevapealt lahkuda, vahendab SVT.

Idermark märkis pressiteate vahendusel, et pärast väga tugevat arutelu, mis on ümbritsenud panga tegevusi seoses võimalike rahapesukahtlustega Balti riikides, leiab ta, et meediatähelepanu, mis on sellega kaasnenud, ei aita tal täita tegevjuhi kohuseid Södra-nimelises metsanduskontsernis.

"Nii olen ma jõudnud järeldusele, et parim lahendus tekkinud olukorras on lahkuda päevapealt Swedbanki nõukogu juhi kohalt," märkis ta.

Pressiteates on veel öeldud, et meediatähelepanu on teinud raskeks ka probleemi uurimisega pangas tegeleda. Idemarki lahkumise järel asub nõukogu juhi kohuseid täitma nõukogu aseesimees Ulrika Francke.

Lars Idermark asus Swedbanki nõukogu juhtima 2008. aastal, kui nimetamiskomitee tegi talle sellesisulise ettepaneku. Panga sõnul oli olukord Idemark nõukogu juhi kohale asudes finantskriisist tingitult murettekitav. Kuigi ta oli selles rollis vaid mõned aastad, naasis ta kohale 2016. aastal, kui toonased nõukogu juht ja tegevjuht ametist lahkusid.

Idermarki sõnul on tal alati olnud head ja avatud suhted panga juhtkonna ja nõukoguga. Ka on ta alati arvestanud aktsionäride ja panga klientide huvidega. "Seetõttu on hiljutised arengud väga kahetsusvääsed," märkis ta.

Pank ise sõnas pressiteates, et klientide usalduse taastamine võtab kahtlemata nüüd aega, kuid siiski püütakse säilitada Swedbanki roll Euroopa ühe kasumlikuima ja edukaima pangana.