Swedbanki osas on Eestis käimas ka kriminaaluurimine, prokuratuur tegeleb nüüd kokku kolme rahapesu-uurimisega

Nurm selgitas Ärilehele, et praegu teeb riigiprokuratuur inspektsiooniga tihedat koostööd, et välistada olukord, kus topeltkaristamise keelu tõttu peaks kumbki asutus menetlusest loobuma. See tähendab, et kuna Eestis kehtib topeltkaristamise keeld, siis ei saaks samadel alustel trahvida Swedbanki finantsinspektsioon ning prokuratuur mõlemad. "Me tahame välistada menetluste dubleerimise. Käesoleval hetkel ei saa ma erinevuste suhtes infot jagada, sest puudub detailne info menetluste aluste osas [kuna FI alustas seda alles täna]. Lisaks on meie kriminaalmenetlus staadiumis, kus täpsete andmete avalikustamine kahjustaks käimasolevat menetlust. Saan öelda, et mõlemad menetlused on aga alguse saanud finantsinspektsiooni raportist - tegu on ühe ja sama rahapesuga, aga lähtekohad on erinevad. Kriminaalmenetluses räägime rahapesu kuriteost, väärteomenetluses heidetakse ette väga konkreetsete rahapesu tõkestamise seaduse sätete rikkumist," selgitas Nurm.

Küsimusele, kas Swedbank kui börsiettevõte ei oleks juba juulis pidanud börsi alustatud kriminaalmenetlusest teavitama, vastas Nurm, et pank ei olnud prokuratuuri menetlusest samuti tänaseni teadlik.

Prokuratuur tegeleb niisiis kokku kolme rahapesu-uurimisega. Esiteks alustas riigiprokuratuur uurimist 2017. aastal Danske suhtes. Seejärel algatati menetlus Bill Browderi Danske teemalise kuriteoteate peale, millele järgnes Browderi teade Swedbanki rahapesu asjus. Viimased kaks asja ehk Browderi teated liideti üheks uurimiseks. Ning kolmanda kriminaalmenetlusena algatati kõnealune uurimine Swedbanki suhtes tänavu juulis.