Swedbanki peakontoris Rootsis toimub läbiotsimine

„Ma saan kinnitada, et see on tõsi,” ütles Ekobrottsmyndigheteni pressiesindaja Niklas Ahlgren SVT-le.

Ahlgreni sõnul on läbiotsimine seotud eeluurimisega, mida Ekobrottsmyndigheten alustas kuu aega tagasi ja mis puudutab siseinfo avaldamist kõrvalistele isikutele.

„Ma ei saa midagi rohkem öelda, sest see on käimas olev operatsioon,” ütles Ahlgren.

Swedbank Eesti pressiesindaja Kristiina Herodes ütles Delfile, et operatsioon Eestit ei puuduta ja selles juhtumis uuritakse siseinfo lekitamist.

Swedbanki peakontor kinnitas, et Rootsi majanduskuritegude politsei oli täna Swedbanki peakontoris uurimist läbi viimas ja tegu on võimaliku siseinfo lekitamise uurimisega.

"Praegusel hetkel ei ole kellelegi kahtlustust esitatud," teatas Swedbank pressiteates. "Nagu oleme ka varem öelnud, teeme võimudega koostööd."

Uudis läbiotsimise kohta pani Swedbanki aktsia börsil veelgi rohkem kukkuma, Rootsi aja järgi kella 13 ajal oli see kaotanud oma väärtusest üle seitsme protsendi.

Läbiotsimise taustal on see, et SVT saade „Uppdrag granskning” intervjueeris Swedbanki 15. veebruaril kahtlustatava rahapesu kohta Balti riikides. Panga suuromanikke teavitati SVT reportaažist enne, kui see 20. veebruaril eetrisse läks.

Ajaleht Dagens Nyheter paljastas, et Swedbanki 15 suurimat omanikku said informatsiooni saate kohta kohtumisel esmaspäeval, 18. veebruaril, seega kaks päeva enne saate eetrisse minekut. Sellega anti suuromanikele ligipääs aktsia hinda mõjutanud informatsioonile enne, kui teised aktsionärid selle alusel tegutseda said.