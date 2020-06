Positiivsena tänases Eesti majanduses nimetab Mertsina sisemajanduse taastumist, kirjutab Äripäev.

„Kaardimaksete statistika järgi näeme, et oleme aprilli alguse väga tugevast langusest välja tulnud ning juuni alguseks on see statistika taastunud pea samale tasemele, nagu ta oli aasta tagasi,“ rääkis Mertsina Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

