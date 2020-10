Swedbanki plaanib Eestis peakontori kolimist

Swedbanki juht Olavi Lepp ütles, et Liivalaia tänava hooned on jäänud pangale väikeseks ning on oma aja ära elanud. „Mul on äärmiselt hea meel, et aastaid mõtetes ja paberil olnud projekt saab lõpus tegelikuks ning juba mõne aasta pärast kolivad kõik meie Tallinna erinevates paikades tegutsevad üksused ühise katuse alla. Uues peamajas saavad olema suurepärased tingimused töö tegemiseks, sest arvestatud on nii ergonoomika, mobiilsuse kui ka jätkusuutlikkuse põhimõtetega. Olen kindel, et meie kollektiiv võtab uue peahoone vastu positiivsete emotsioonidega," sõnas Lepp.

Hipodroomi kvartali arendaja EKE arendusjuht Karl Ader sõnas, et on suur rõõm olla osaline Tallinna kinnisvara turu mitmekesistumises ning täname Swedbanki väljakutse ja usalduse eest oma uue peamaja arendamisel. „Kuigi kvartal valmib alles aastate pärast, saan kinnitada, et see tuleb kaasaegne, põhjalikult läbimõeldud ja tuleviku vajadusi arvestav. Piirkonnast on saamas uus tuiksoon."

Swedbanki uus peahoone on plaanitud ligi 2000 töötajale ning lepingu kohaselt valmib 2024 aastal, misjärel kolitakse kõik Tallinnas erinevates hoonetes olevad üksused ühte hoonesse.