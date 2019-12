Swedbanki tegevjuht eestlaste vallandamisest: suurpuhastus käib kogu grupi juhtimises

Jens Henriksson kohtus reedel Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajatega. Samuti kohtus ta Swedbanki Eesti juhatuse esimehe Olavi Lepaga.

Henrikssoni sõnul ütles ta keskpanga ja finantsinspektsiooni esindajatele, et nõukogu poolt on tema ülesandeks pandud viia pangas läbi suurpuhastus ja panka arendada. "Meil on olnud probleeme rahapesuga. Meil pole olnud piisavalt head juhtimist ja sisekontrolli. Me oleme arvatavatel rahapesijatel lubanud kasutada Swedbanki ja see ei ole hea," ütles Henriksson.

Henriksson kinnitas ka, et Swedbankil on neli koduturgu: Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu.

Küsimusele, miks oli vaja eestlased lahti lasta, vastas ta, et puhastus käib alates kõige kõrgematelt astmetelt ja suured muudatused toimuvad kogu Swedbanki juhtimises. "See on kogu Swedbankile uus algus," märkis ta.

Henrikssoni sõnul ei ole siin tegemist usalduse kaotusega baltlaste vastu.