Swedbanki turundusjuht mainetabelis rängast kukkumisest: klientide rahulolu mõjutab rohkem enda kogemus

Swedbank on olnud pidevalt Kantar Emori suurettevõtete maine edetabeli TOP 10 eesotsas, mullu tõusti tunamulluselt teiselt kohalt esimeseks, kuid tänavuses edetabelis kukkus pank aga 29.kohale.

Pae sõnul küsib pank aastas oma klientidelt tagasisidet rohkem kui 50 000 korral, see tähendab umbes 1000 tagasisidet igal nädalal. Küsitakse nii otsese kliendikogemuse kohta kui ka selle kohta, mida pangast ja teistest pankadest kuuldud ollakse ja mida arvatakse.

„Muidugi ollakse kuuldud meediast läbi käinud teemadest. Samas klientide rahulolu mõjutab rohkem nende enda kogemus - see kuidas neid on teenindatud, kas nad on saanud vajaliku laenu, kas nende pension on kasvanud,“ rääkis Pae, mööndes, et oma probleemidega tuleb neil loomulikult tegeleda ja nad loodavad võimalikult kiirelt selguse saavutada.

„Maine taastumise seisukohalt on aga oluline ja ühtlasi lootustandev, et pangateenuste toimimisega on kliendid enamasti rahul. Sellele igapäevaselt keskendumegi,“ lausus Pae.