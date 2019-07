Swedbanki uue äpiga saab näputõmbega arveid maksta

Lisaks kiirelt kontojäägi vaatamisele saab nüüd maksta ka nutikella abil.

„Toome uue äpi klientideni järk-järgult. Kuna panga klientide hulk on väga suur, siis etappidena on üleminek sujuvam ja turvalisem,” rääkis Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht Ede Raagmets. „Kui kliendil on telefonis automaatsed uuendused lubatud ja mälumaht piisav, siis uueneb äpp praegustel kasutajatel automaatselt augustikuu jooksul.”

Neil kasutajatel, kellel äpp automaatselt ei uuene augustikuu jooksul, tuleb uus rakendus ise alla laadida.

Mõne kliendi jaoks on uuendus saadaval kohe, teiste jaoks pisut hiljem, kuid augusti lõpuks on enamik kliente olema uuenenud äpi kätte saanud.

Uuenenud äpi suurimaks innovatsiooniks on see, et äppi on integreeritud lisaks seni kasutusel olnud autentimise võimalustele ka biomeetrilise autentimise võimalus. „See võimaldab kasutajal biomeetriliste andmetega – sõrmejälje või näotuvastusega – äppi sisse logida ning kinnitada kuni 100-euroseid makseid. Lisaks saavad kliendid ainult biomeetriliste andmete abil uuesti sisselogimata liikuda mobiilirakendusest internetipanka,” selgitas Raagmets.

Mobiilsete viipemaksetega on eraklientidel võimalik tasuda kauplustes ostude eest Android-nutitelefoniga ilma, et oleks vaja füüsilist maksekaarti välja võtta. Lisaks saavad Swedbanki kliendid Garmini ja Fitbiti nutikellade teatud mudelitega kasutada ka nutikella viipemakseid.