Swedbanki uus juhatuse liige töötas 26 aastat politseis

„Pangana oleme viimastel aastatel pidanud kohanema aina keerukamaks muutuva regulatiivse keskkonnaga ja riskijuhtimisel on siin oluline roll. Mul on hea meel, et meiega liitus Raul, kes on selles vallas suure kogemuspagasiga,“ ütles Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

„Mul on siiralt hea meel Swedbanki kollektiiviga ühineda ning anda oma panus riskijuhtimise arendamisse. Leian, et tegemist on äärmiselt huvitava tööga, kus saab endast palju anda,“ sõnas Raul Vahtra.

Raul Vahtra on töötanud Eesti politseis erinevatel ametikohtadel 26 aastat, sealhulgas on ta olnud rahapesu andmebüroo juht. Enne Swedbanki tööle asumist oli ta politsei sisekontrolli juht.

Swedbanki juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Olavi Lepp, klienditeenuste juht Ede Raagmets, ettevõtete panganduse juht Liisi Himma, finantsjuht Anna Kõuts, vastavuskontorolli juht Kerstin Pilt ja eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Laiendatud juhtkonda kuuluvad juriidilise divisjoni juht Riho Roopõld, personalijuht Ülle Matt ja kommunikatsioonijuht Kristiina Herodes.