Swedbanki uus juht: oleme valmis selleks, et uurimistulemuste raportid on raske lugemine

Kuigi Swedbank on aastaid teinud tõsist ja rasket tööd, on Lepp valmis selleks, et uurimise lõppraport on raske lugemine. Positiivseid asju seal esile ei tooda ja puudujääkide parandamise soovitused kindlasti täidetakse. Vaidlema ei hakata.

Kas muudatus, peadirektori kohusetäitjaks saamine tuli ootamatult?



Muidugi oli see ootamatu. Varahommikune kõne, vist kella seitsme ajal, kui nõukogu esinaine (Charlotte Elsnitz – K. K.) mulle helistas. Kui nii vara helistatakse, siis ilmselgelt on kellelgi kiire. See oli ootamatu meile kõigile. Otsuse tegemiseks palju aega ei jäänud. Esmase tunde ütlesin kohe ära, et kui on tarvis organisatsiooni edasi viia, siis ma olen valmis. Aga paar tundi võtsin endale aega. Töö ja ettevõtte suhtes mul kõhklusi ei ole.

Pidasite ka perekonnaga aru?



Sellises olukorras olen Swedbanki grupi kontekstis insider ja andsin lubaduse, et ei räägi kellegagi. Natuke ebamugav see esmaspäev oli, sest mul oli infot, mida teistel ei olnud. Perele ütlesin mõni hetk enne seda, kui otsus õhtul avalikuks tuli.