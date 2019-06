Swedpank Eesti juht Robert Kitt on ametist prii, kuid ikka Swedbanki palgal

Kui esmaspäeva õhtul ütles Robert Kitt, et jääb Swedbanki, aga ei tea, mis ametipostile, siis teisipäeval sai asi selgemaks: endisel juhil panka enam töötajana asja pole. Swedbank Eesti nõukogu esimees Charlotte Elsnitz ütles ennelõunal toimunud pressikonverentsil, et Kiti tööleping ja muud tingimused jäävad jõusse, kuid volitused on peatatud. See tähendab, et Kitt saab palka, kuid tööülesandeid tal Swedbankis ei ole.

Sama kehtib ka endise finantsjuhi Vaiko Tammevälja kohta, kelle volitused samuti esmaspäeval peatati. Kui kauaks nad niimoodi Swedbanki palgale jäävad, Elsnitz öelda ei osanud, sest see on seotud käimasoleva sisejuurdlusega, mille lõpptähtaeg pole nõukogu esimehe sõnutsi teada. Nõukogust lahkunud Priit Perensi leping lõpetati poolte kokkuleppel.

Pressikonverentsil puikles Elsnitz kõrvale Swedbanki siseuurimisega seotud küsimustest ja hoidus sisulistest kommentaaridest. Küsimused, miks Kitt, Tammeväli ja Perens lahkusid, milline on juurdluse sisu ja millal võiks oodata tulemusi, jäid vastuseta.

Kui Kitt viitas pärast ametist vabastamist mitmele käimasolevale juurdlusele, siis Elsnitz ütles, et tegu olevat siiski vaid ühega. „Võib-olla mõtles ta nende all erinevaid osi. Minu jaoks on üks juurdlus,” sõnas Elsnitz.