T1 ehitamist rahastanud fond pakub, et võib süstida keskuse "ümbersündi" veel 10 miljonit. Pakkumine kaasneb aga karmide nõudmistega

T1 suurima võlausaldaja, investeerimisfondi Sixth Street Partners juhid Markus Gloël ja Nils Albert tegid täna avalduse, kus ütlevad neil on saanud täielikult mõõt täis T1 omanikfirma Tallinna Moekombinaadi (ja ühtlasi selle börsifirmast omaniku Pro Kapitali) käitumisest. Ärileht on varem kirjutanud põhjalikult tülist, kus mängus on 65 miljonit laenuraha ja juurdetiksuvad kopsakad intressid. Laenuandja ei taha T1 saneerimiskavast kuuldagi, sest see laseks keskusel võlad suures osas maha kanda. T1 omanikud süüdistavad fondi jälle omakorda pahatahtlikkuses firma põhja lasta ja keskus siis ise üle võtta.

Markus Gloël ja Nils Albert kirjutavad täna oma pöördumises, et fond on nõus tegema 10 miljoni eest uusi investeeringuid lisaks, et keskuse tegevus ümber pöörata. Mida nad täpselt keskuses selle raha eest teha tahaks, jätavad mehed aga enda teada. "Et meie kavatsused oleksid selged: haldame USA-s ja Lääne-Euroopas pensionifondide ja pensionäride varasid mahus 34 miljardit USA dollarit ja võtame oma vastutust nende ees väga tõsiselt. Oleme nõus tegema T1 uusi investeeringuid ja teeme kõik endast oleneva, et kaitsta oma investeeringut ja ning õigusi ning teha T1-st edulugu," kirjutavad nad Corpore suhtekorraldusagentuuri kaudu saadetud pressiteates.

Selles heldes pakkumises on siiski mitu "aga". Sixth Streeti esindaja sõnul tahavad nad esiteks, et Tallinna Moekombinaat saneerimiskavast loobub. "TMK saneerimisplaan on välja töötatud vaid T1 omanike huvides, kuna sellega vähendatakse võlgu, mille tasumise kohustuse on keskuse omanikud varem võtnud, ning ühtlasi lubaks saneerimisplaan jääda neil sajaprotsendiliselt T1 omanikuks," kordavad nad juba varem öeldut.

See tähendab ühtlasi ka nende plaaniga edasi liikumist ja TMK pankrotti. "Praeguses olukorras näeme parima lahendusena pankrotti ning kui vara läheb müüki, siis oleme huvitatud selle omandamisest ning vajaliku investeeringu tegemisest," kinnitavad mehed.

65 miljoni eurone algus

"Meie kohalolek Eestis sai alguse 22. novembril 2016, mil Sixth Street (tookordse nimega TSSP) sisenes Eesti turule, kui teatati avalikult meie 65 miljoni eurosest investeeringust T1 kaubanduskeskuse ehitusse.