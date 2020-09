T1 häirib naabrite öörahu: politsei käib pidevalt pidulisi korrale kutsumas, aga tolku sellest pole

„Võin kohe ausalt ja ilustamata öelda, et rahulikult magada pole ma suve esimesest nädalavahetusest saadik saanud. Pigem vastupidi, iga nädalavahetuse ööd on möödunud, kas politseiga toru otsas rääkides, või siis häirekeskuse liinil vastust oodates. Kogu muusika ja seal keskuse rõdudelt kostuv kisa ja melu on olnud absoluutselt talumatu," rääkis T1 keskusest üle tee elav Margus (nimi muudetud - toim).

Müraprobleemiga puutus ta esimest korda kokku tegelikult juba eelmise aasta suvel, kuid siis leidis asi kiire lahenduse. Marguse sõnul sai toona ürituste korraldajaga ühendust võetud ja probleem lahenes. Tänavune suvi on aga teistmoodi möödunud.