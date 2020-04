T1 juht: tuleb valmistuda stardiks teistsuguses maailmas, kui ümbritses meid paar kuud tagasi

Möödunud nädala lõpus algatas Harju maakohus T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse makseraskuste ületamiseks ja võlakoorma ümber korraldamiseks.

Remmelkoor ütles, et tekkinud olukorra põhjuseid on mitmeid kuid koroonakriis on pannud kogu kaubanduskeskuste tööstusharu kiirelt väga raskesse olukorda. T1 juhi sõnul oli keskuse igapäevane tegevus enne kriisi kasumis.

Palju räägiti aga juba eelmisel aastal sellest, et keskuse poodide külastajate arv on väike. Remmelkoor ei soovinud spekuleerida, kas juhul kui koroonakriisi poleks tulnud, oleks ettevõte ikkagi saneerimisele läinud.

Ta ütles, et kui kaubanduskeskustel lubatakse täies mahus uksed avada, siis teeb seda ka T1. Küsimusele, milliseid muudatusi plaanib T1 teha kui uksed taas klientidele avatakse, vastas Remmelkoor: „Praegu on seda keeruline öelda, me ei tea kui kaua ning millises ulatuses kehtivad piirangud ja milline on kaupmeeste elujõud taasavamise hetkel. Igal juhul ootavad meid ees olulised muudatused - kaubanduse, e-kaubanduse, meelelahutuse jõuvahekorrad ei ole enam kindlasti endised ja püüame neid trende tabada."