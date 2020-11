T1 keskuse emafirma avaldas, mis saab kõige hullema stsenaariumi korral

14. augustil 2020 otsustas maakohus saneerimismenetluse protsessi tühistada põhjusel, et AS Tallinna Moekombinaat on väidetavalt püsivalt maksevõimetu.

31. augustil 2020 esitas AS Tallinna Moekombinaat maakohtu otsuse osas määruskaebuse. Lisaks on kolm võlausaldajat esitanud määruskaebuse kohtule saneerimise lõpetamine kohta. Ühtlasi on AS Tallinna Moekombinaat vaidlustanud Tallinna Ringkonnakohtu otsuse, millega saadeti ekspertide määramise otsus tagasi maakohtusse ülevaatamiseks.

„Saneerimismenetlus kestab ning saneerimismenetluse algatamise tagajärjed kehtivad jätkuvalt AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes. T1 Mall of Tallinn on kõigile klientidele avatud ning jätkab tavapärase äritegevusega. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve," selgitab Michelozzi.

Mis saab kõige hullema stsenaariumi korral?

Ta kinnitab, et saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi.

Kui peaks realiseeruma saneerimisprotsessi negatiivne stsenaarium ning Tallinna Moekombinaadile kuulutatakse välja pankrot, kannab Pro Kapital kahju maksimaalselt 26 miljonit eurot, sh on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,0 miljonit, tasumata arved summas 0,3 miljonit ning TMK omakapital väärtuses 0,2 miljonit eurot 30. septembri 2020 seisuga.