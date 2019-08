T1 keskuse poepidaja: ainult tugevamad jäävad ellu

T1 keskuse poepidaja sõnul käib kaubanduskeskuste vahel ärisõda ning ta peab seni meedias avaldatut enamjaolt mulliks. „Kõik justkui kaitsevad ennast,” ütleb 22-aastane Samuel Vard. Talle ja ta kolmele sõbrale kuulub T1 keskuse teisel korrusel asuv Skandinaavia meesterõivapood Brage by ÉSTI Ta räägib Ärilehele keskuse suurematest probleemidest ning selgitab, miks on enamik rentnikke hädadest hoolimata väga optimistlikud ja usuvad, et asi läheb käima.