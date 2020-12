T1 keskuse tulevik seisab peatselt langetatava kohtuotsuse taga

AS Tallinna Moekombinaat vaidlustas augustis Harju maakohtu määruse, millega kohus otsustas ettevõtte saneerimismenetluse ennetähtaegselt lõpetada, sest kohtu hinnangul on Tallinna Moekombinaat püsivalt maksejõuetu.

Lisaks Moekombinaadile esitasid määruskaebused Tallinna ringkonnakohtule Elkoral OÜ ja Kristiine KVH ning AS Merko Ehitus Eesti. Praeguse seisuga ei ole ringkonnakohus nende osas veel seisukohta võtnud ning edasisi tähtaegu määranud, ütles ERR-ile kohtute pressiesindaja Anneli Vilu.

Lisaks tühistas ringkonnakohus maakohtu 12. juuni määruse, millega määrati vastuvõtmata saneerimiskava hindamiseks ekspertiis ning eksperdid selle läbiviimiseks. Vilu sõnul ei olnud see määrus edasikaevatav, kuid määruskaebus siiski esitati. Riigikohus jätiis selle 9. novembril tehtud otsusega menetlusse võtmata.

Maakohtu otsust oodates pole T1 keskuse tulevik selgemaks saanud. Nii Pro Kapitali tütarettevõte Tallinna Moekombinaat kui ka suurim võlausaldaja Lintgen on mõlemad ootel. Keskus on avatud ning saneerimismenetlusel on lubatud vaidlustamise ajal jätkata.

Tallinna Moekombinaadi ja Pro Kapitali juhatuse liige Allan Remmelkoor ütles ERR-ile, et viimased paar kuud on vaikust olnud. "Viimane info, mis meieni jõudis, on, et jaanuaris peaks kohtutelt tulema otsused," märkis ta.

