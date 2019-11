T1 klient kulutab 2,4 korda vähem raha kui Rocca al Mare keskuse klient

Meelalahutuslike ja olmeliste tegevuste osakaalu suurenemisel keskustes tõenäoliselt väheneb ühe siseneja keskusesse jäetav raha, kommenteeris kauaaegne Baltika juht Meelis Milder Eesti suurmate kaubanduskeskuste selle aasta kaheksa kuu käivete ja külastajate võrdlust.

Keskuse vaates on see ilmselt probleem ja lahendusi saab olla mõlemas suunas: jätkuvalt suurendada külastajate arvu, aga eeskätt kasvatada käivet külastaja kohta, lisas ta, märkides, et väga suur konkurents keskuste vahel ja nende pidev lisandumine on taganud Eesti jaoks heatasemelised ning innovaatilised keskused, mille jagunemine võitjateks ja kaotajateks pole veel selge.

Augustis kirjutas Äripäev, et mullu novembris avatud T1 Mall of Tallinnast on veel enne esimese aasta täitumist väheste klientide tõttu lahkunud või lahkumas mitmed poed: Mahemarket, Suva suka-sokipood, Juustukuningad, ehtepood Wild Woman, Skandinaavia rõivabränd NoaNoa, samas allesjäänud püüavad ostjaid arvukate allahindluse siltidega.

"Et kõik korraga ära ei läheks, siis osa firmasid ei maksa üldse üüritasu, vaid ainult kommunaale,” kommenteeris anonüümsust palunud poeomanik, kelle sõnul on leping enamasti sõlmitud viieks aastaks ning lahkumisläbirääkimisi tuleb pidada seetõttu väga kaua.