T1 manitseb kauplusi uksi lahti hoidma: töötaja võib kaks 15-minutilist pausi teha

„Oleme täheldanud, et nii mõnigi kauplus on päeva jooksul korduvalt suletud," seisab müügijuht Minni Nirgi 31. oktoobril saadetud kirjas. „Seetõttu oleme otsustanud, et kauplustel, kus on korraga tööl ainult üks töötaja, on lubatud päeva jooksul kauplus sulgeda maksimaalselt 15 minutiks kahel korral päevas, kuid seda ainult juhul kui keskuse turvatöötaja ei saa kauplust senikaua valvata."

Kirjas seisab ka, et kui müüjal on vaja tualetti minna, siis esmalt tuleb pöörduda turvatöötaja poole. E-maili lõppu on lisatud, et alates 1. novembrist hakkab T1 meeskond avamisaegadest kinnipidamist kontrollima.

T1 keskuse juht Allan Remmelkoor ütles, et see küsimus on aastate jooksul olnud üleval paljudes kaubanduskeskustes. Tema sõnul kaupluste sulgemist ei keelata, aga selle osas peavad olema selged kokkulepped.

Küsimusele, kas üürnikele saadetud kirja on tinginud oodatust väiksem külastajate arv, vastas Remmelkoor: „See ei ole siin peamine küsimus. Nagu ütlesin, see on [kaubanduskeskustes] olnud tavapärane teema kogu aeg."

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul kehtib ka neil sarnane reegel ning kauplused võivad suletud olla kas kolm korda kümme või kaks kord 15 minutit päevas. „Jah, me jälgime seda. Meil tulevad suletud olemise raportid iga päev ja kui mõni kauplus neid aegu pidevalt ületab, siis räägime nendega. Neid olukordi on väga harva olnud," märkis ta.